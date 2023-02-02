نيابة ثان طنطا تأمر بحبس متهمة 4 أيام ضبطت بحوزتها ربع كيلو هيروين

الغربية مصطفى عادل

أمرت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية ، بحبس متهمة مسجلة جنائيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها بربع كيلو من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام سيدة لها معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمة بحوزتها ربع كيلو من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد توفي شاب في العقد الثاني من العمر أنفاسه الأخيرة، داخل العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعيى، بعد 10 أيام من وضعه على جهاز التنفس الصناعي عقب تعرضه لحادث نتج عنه الدخول في غيبوبة وفقده للوعي.

كان الشاب ويدعي "م.ك.ز" مقيم قرية منصورية الفرستق مركز كفر الزيات قد تعرض لحادث تصادم على طريق كفر الزيات دلبشان، ونتج عنه إصابته بإصابات متفرقة وتم نقله لمستشفي طنطا الجامعي في حالة حرجة ووضعه بالعناية المركزة لخطورة حالته، وبعد مرور 10 أيام توفي متأثرا بإصاباته داخل المستشفي.