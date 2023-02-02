أطعمة يجب تجنب تناولها مع البيض ..منها الشاى والموز

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة المحبوبة في جميع أنحاء العالم، إنها مصدر ممتاز للبروتين وفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية وقد تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول من بين الفوائد الصحية الأخرى، ليس هذا فقط ، فالبيض أيضًا متعدد الاستخدامات للغاية حيث يمكن طهيه بعدة طرق، فمن المهم استهلاكه بالطريقة الصحيحة لجني فوائده الصحية، إذا كنت ممن يحبون تناول البيض ، فإليك بعض الأطعمة التي يجب تجنب تناولها معهم، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

إليك 5 أطعمة يجب تجنب تناولها مع البيض:



1. حليب الصويا :



نعلم جميعًا أن حليب الصويا هو أحد أفضل مصادر البروتين النباتي ومع ذلك ، يجب تجنب تناوله مع البيض، من خلال تناول هذين الأمرين معًا ، تزداد كمية البروتين في الجسم بسرعة ويمكن أن تعيق امتصاصه.

2. الشاي :



يحب الكثير من الناس تناول البيض مع الشاي على الإفطار، البعض يستخدمه للهضم بينما يستخدمه البعض الآخر للتخلص من الرائحة الكريهة، يمكن أن يؤدي هذا المزيج الغذائي في الواقع إلى العديد من المشاكل الصحية مثل الإمساك والغازات والحموضة، وفقًا لدراسة أجرتها مجلة التغذية ، فإن شرب الشاي مع البيض يمكن أن يقلل من كمية البروتين التي نمتصها بنسبة 17٪.

3. سكر :



السكر هو طعام آخر يجب أن تتجنب تمامًا تناوله مع البيض، عند تناول الأحماض الأمينية معًا ، يمكن أن تصبح الأحماض الأمينية سامة لجسم الإنسان ويمكنه أيضًا تكوين جلطات في دمك.

4. الموز:



إذا كنت ممن يتناولون البيض والموز معًا ، فقد حان الوقت للانتظار والتوقف، هذا المزيج الغذائي ثقيل على المعدة ويمكن أن يستغرق وقتًا أطول للهضم لذلك ، من الأفضل الاستمتاع بها بشكل منفصل كجزء من نظام غذائي صحي.

5. اللحوم :



يمكن للدهون والبروتينات الزائدة في البيض واللحوم أن تجعل هذا المزيج صعب الهضم، يمكن أن يؤدي استهلاكهم معًا أيضًا إلى الشعور بالتعب والخمول ، ولهذا السبب يجب تجنب تناول البيض باللحوم.