اليوم السابع
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الأحد، 19 فبراير 2023 10:43 م
أكرم القصاص
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وزير خارجية الأردن يؤكد متانة العلاقات بين بلاده وألمانيا

الأحد، 19 فبراير 2023 10:30 م
وزير خارجية الأردن يؤكد متانة العلاقات بين بلاده وألمانيا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي
أ ش أ

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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، متانة العلاقات مع ألمانيا. 


جاء ذلك خلال لقاء الصفدي اليوم الأحد على هامش مشاركته في أعمال منتدى ميونخ للأمن، مع رئيس الوفد البرلماني الألماني والناطق بالشؤون الخارجية باسم مجموعة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البرلمان الألماني (البوندستاغ) نيلز شميد، بحضور نائب رئيس البرلمان اديان اوزوغوز، وعضو لجنة الدفاع في البرلمان النائب ماريا فولرز، ومنسقة الحزب في البرلمان النائب كاتيا ماست. 


وأكد الصفدي - خلال اللقاء - متانة العلاقات والشراكة بين البلدين الصديقين، مشيداً بحجم التعاون القائم بين الأردن وألمانيا في المجالات الاقتصادية والتنموية والدفاعية.


وشدد الصفدي، على استمرار العمل لتوسعة وتطوير آفاق التعاون والتنسيق في المجالات كافة، مثمنا دعم البرلمان الألماني المستمر في إطار برامج التعاون بين البلدين واتفاقية المساعدات الألمانية التي تم توقيعها في تشرين أول الماضي.


وبحث الجانبان القضايا الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية. 


من جانبه، أشاد النائب شميد بمستوى التعاون والتنسيق بين المملكة وألمانيا، مؤكداً تقدير بلاده للدور الأردني المحوري في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية الاستمرار بدعم الأردن ومساعدته في مواجهة التحديات وتحمل الأعباء الناجمة عن الأزمات في المنطقة.


الأردن

أيمن الصفدى

وزارة الخارجية الأردنية

منتدى ميونخ للأمن

ألمانيا

الأردن وألمانيا



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