وزير الكهرباء يستقبل النائب الأول لوزير الطاقة الأوزباكستاني لبحث سبل التعاون

كتبت رحمة رمضان

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة النائب الاول لوزير الطاقة الأوزباكستانيAkhmedkhadjaev. Azim Iوذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين جمهورية مصر العربية واوزبكستان

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة .

وأشار شاكر فى بيان له اليوم، إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع ، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

ولفت الوزير إلى أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير حيث تم التوقيع علي 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وقال شاكر، إن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال

وأشاد النائب الأول لوزير الطاقة الاوزباكستاني بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات ، مشيداً بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات

وأعرب عن رغبة بلاده في التعاون مع مصر مشيداً بالخبرات والنجاحات التى حققها قطاع الكهرباء المصري في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة والهيدروجين، وكذلك المساهمة فى مجالات كفاءة استخدام الطاقة .