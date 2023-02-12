اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 03:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مع دورا زومبوري نائب وزير الدولة المجرية لأمن الطاقة..

وزير البترول يناقش جهود التحول في الطاقة والاستفادة من الهيدروجين الأخضر

الأحد، 12 فبراير 2023 02:25 م
وزير البترول يناقش جهود التحول في الطاقة والاستفادة من الهيدروجين الأخضر وزير البترول مع مع دورا زومبوري
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، دورا زومبوري نائب وزير الدولة المجرية لأمن الطاقة، وذلك على على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( إيجبس 2023).
 
واستعرض اللقاء مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين مصر والمجر  للتعاون فى مجال الطاقة، والعمل على تحديثها.
 
واستعرض الوزير عدداً من جهود التحول الطاقى فى مصر ومستجدات الاستفادة من الهيدروجين الأخضر ودور الغاز الطبيعى فى تحقيق الانتقال الطاقى.
 
وأوضحت دورا أنها سعيدة بمشاركتها فى المؤتمر ووجودها كمتحدثة فى إحدى جلساته، وتقدير بلادها لاعتماد الغاز الطبيعى كوقود انتقال ودعمها لجهود مشروع مصر مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز ، ومساهمتها فى تغطية جانب من احتياجات السوق الأوروبى من الغاز الطبيعى.

البترول

الغاز

مشروعات البترول

الطاقة

وزير البترول

ايجبس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة