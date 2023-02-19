وزيرا التعليم والتنمية المحلية يدشنان مبادرة 100 مليون شجرة فى دمنهور.. صور

البحيرة- ناصر جودة

زار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، محافظة البحيرة، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمركز ومدينة دمنهور.

وكان فى استقبال الوزيرين، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمرافقة أعضاء مجلسى النواب والشورى والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقام وزيرا التعليم والتنمية المحلية، بتفقد معرض أيادى مصرية للمصنوعات اليدوية، وكذلك تدشين مبادرة 100مليون شجرة بكورنيش مدينة دمنهور، ويضم برنامج الزيارة عرضا توثيقيا بمجمع دمنهور للمؤتمرات، للمشروعات الجديدة الجارى تنفيذها على أرض المحافظة وكذلك تفقد معرض أيادى مصر و معرض السلع الغذائية اهلاً رمضان بأرض المعارض بدمنهور.

كما يضم برنامج الزيارة افتتاح معرض منتجات مدارس التعليم العام والفنى بمدرسة شوكت الثانوية الزراعية بدمنهور، بالإضافة الى تفقد مركز الشباب والمدرسة الإعدادية والإبتدائية بالأبعادية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة الى جانب تفقد المنطقة اللوجيستية على الطريق الزراعي بدمنهور .