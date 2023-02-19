وزيرا التعليم والتنمية المحلية يدشنان مبادرة 100 مليون شجرة بمدينة دمنهور

كتب ـ محمود طه حسين

يجري الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم، زيارة تفقدية بمحافظة البحيرة لعدد من المشروعات بالمحافظة.

ومن المقرر أن يستهل الوزيران الجولة بزيارة معرض "أيادي مصر" بمجمع دمنهور الثقافي، فضلا عن تدشين مبادرة 100 مليون شجرة بمدينة دمنهور.

كما سيقوم الوزيران بتفقد معرض السلع الغذائية "أهلا رمضان" بأرض المعارض بدمنهور، بالإضافة لزيارة مدرسة النور للمكفوفين، وافتتاح معرض منتجات مدارس التعليم العام والفني بمدرسة شوكت الثانوية العسكرية الزراعية، بالإضافة لتفقد مخازن كازيون بالمنطقة اللوجستية على الطريق الزراعي.

كما سيتفقد الوزيران مدرستى الإعدادية والابتدائية ومشروعات حياة كريمة بقرية الأبعادية.