نائب محافظ المنيا ونائب وزير الزراعة يتفقدان مجمع خدمات المعصرة.. صور

استقبل الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، وذلك لتفقد ومتابعة عدد من المشاريع بقرية المعصرة بمركز ملوى، وذلك فى إطار تنفيذ التكليفات الصادرة عن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة والدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى.

تفقد نائبا الوزير والمحافظ مجمع الخدمات الزراعية بقرية المعصرة، حيث يأتى إنشاء المجمعات الزراعية فى نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتقديم خدمات الإرشاد الزراعى والتوعية للمزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات واستلام المحاصيل لأهالى القرى، حيث تضم المجمعات الزراعية وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعى وتجميع ألبان.

وشملت الجولة تفقد، الوحدة البيطرية ومجمع الألبان بقرية المعصرة لتقديم كافة الخدمات البيطرية لأهالى القرية، واستمع نائبا الوزير والمحافظ إلى شرح لمراحل إنشاء الوحدة والخدمات التى تقدمها.

أكد نائب محافظ المنيا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، تستهدف تطوير 192 قرية بإجمالى 757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة إلى إدراج مركزى سمالوط وبنى مزار، بإجمالى 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية وتوصيل كافة الخدمات والمرافق والخدمات لكافة فئات المواطنين.