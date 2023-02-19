تحرير 74 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية التموين بالمنيا ، عن ضبط 74 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 74 مخالفة تموينية، منها 66 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات ، وعدم وجود سجلات، وقضايا أخرى متنوعة)، وفي مجال متابعة الأسواق، تم ضبط 8 مخالفات ما بين ( ضبط سلع مجهولة المصدر ـ عدم الاعلان عن الاسعارـ تجار تموينيين ـ شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن ناحية أخرى تواصل الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية ، بهدف تكثيف المتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

من جانبه ، قال أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية، بالتعاون مع التموين على الأسواق والمنافذ الغذائية بدائرة المركز وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر تم خلالها ضبط سيارة محملة بـ 8 طن من السماد المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء ،و120 عبوة مشروبات غذائية منتهية الصلاحية ، و5 طن مكرونة بدون فواتير وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.