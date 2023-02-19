ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة، منها السفينة ( MATIN BAY ) والتى ترفع علم سيرليون ويبلغ طولها 170 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 25000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.. يأتى ذلك فى اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8145 طن تشمل: 5702 طن يوريا و1609 طن كلينكر و834 سماد معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55126 طن تشمل: 16200 طن قمح و3655 طن زيت طعام و10894 طن فول و11445 طن سكر و2081 طن حديد و9921 طن خردة و930 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1029 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 109 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3451 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 20577 طنًا... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 164775 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3914 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5201 شاحنة.