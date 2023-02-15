ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 5 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10383 طن تشمل: 2882 طن رمل و1313 طن يوريا و5780 طن كلنكر و408 أطنان سماد معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39271 طن تشمل: 19330 طن قمح و1532 طن أبلاكاش و486 طن ذرة و2263 طن حديد و11176 طن خردة و1001 طن بازلاء و353 طن خشب زان و1630 طن رخام و1500 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 432 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 752 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4398 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45856 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 121435 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3933 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4827 شاحنة.

من ناحية أخرى، استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة المهندس عمرو حمد ممثل شركة (LRQA) لأجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة .

تأتي هذه الزيارة في اطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة و السلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها (ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 ) .

قام ممثل شركة ( LRQA ) على مدار عدة أيام بالتنسيق مع اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس الهيئة للتشغيل و قيادات الإدارات المختصة بمراجعة كافة أنشطة الميناء وأختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات فى التعامل مع مختلف المواقف وقياس مدى التوافق مع الأنظمة الثلاث ومدى تفعيل منظومة الجودة على كافة الأنشطة والحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة وأثر ذلك فى إرضاء العملاء وكسب ثقتهم والعمل على الوفاء بمتطلباتهم .

كما تم متابعة مناورة مركبة متعددة السيناريوهات على التوازي اشتملت على التعامل مع وقوع حريق على متن إحدى الوحدات البحرية المملوكة للهيئة ، وحريق آخر بأحد المباني الإدارية وبيان كيفية التعامل مع تلك الحرائق وإخلاء المصابين بواسطة العاملين المدربين لحين وصول سيارة الإسعاف ، كما تم افتراض وقوع تلوث ناتج عن تسريب زيوت بحوض الميناء وكيفية التعامل معه عن طريق الأطقم المدربة ووحدات مكافحة التلوث البحري الخاصة بالهيئة .

هذا وقد تم متابعة مدى انتظام إشارات البلاغات من مختلف الإدارات والجهات المشاركة والتنسيق بينهم عن طريق مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة ، إلى جانب قياس أزمنة الاستجابة من جميع أطراف المناورة .

وخلال اليوم الأخير للزيارة عقد المهندس عمرو حمد الاجتماع النهائي مع مندوبي الجودة بإدارات الهيئة المختلفة لمراجعة الاجراءات المتخذة في ضبط الوثائق الخاصة بأنظمة الجودة.

ومن جانبه، أوضح اللواء بحرى أحمد عبد المعطي حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، أن نجاح الهيئة فى استمرار التوافق مع الأنظمة الثلاثة يرجع إلى التدريب المستمر والاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية مهاراته وقدراته والتنسيق الكامل والمستمر مع جميع الجهات والشركات العاملة بالميناء.