اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 فبراير 2023 10:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه الشرقية" توفر سيارات خدمة العملاء بعدد من القرى لمدة أسبوع

الأحد، 19 فبراير 2023 10:52 ص
"مياه الشرقية" توفر سيارات خدمة العملاء بعدد من القرى لمدة أسبوع سيارات خدمة العملاء
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، استمرار تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين، حتي الخميس الجاري 24 فبراير، وذلك من الساعة 8 صباحا وحتي الثانية عصرا .

وأوضحت تواجد سيارة خدمة العملاء بالمراكز التالية: بنطاق قطاع المركز بقرية بهجات يومي الأحد والإثنين وبقرية بهنباي من الثلاثاء الي الخميس، مركز منيا القمح بقريه شلشلمون يومي الأحد والإثنين، وبمركز ديرب نجم بقرية صفط زريق يوم الثلاثاء، وبقرية كفر الجنيدي يومي الأربعاء والخميس .

وتابعت الشركة في بيان لها، تواجد سيارة خدمة عملاء بنطاق شمال المحافظة بمركز الحسينيه بقريه الأخيوة  .

وأكدت الشركة ان سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا انها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل :التعاقد على ادخال العدادات، شحن الكروت مسبوقة الدفع،سداد الفواتير، الاستعلام عن الفواتير ،تقديم شكاوي .

سيارات خدمة العملاء (1)
سيارات خدمة العملاء 

 

سيارات خدمة العملاء (2)
سيارات خدمة العملاء 

 

 


الشرقية

خدمة عملاء شركة مياة الشرب

شركة مياة الشرب والصرف

اخبار الشرقية



الموضوعات المتعلقة

إصابة شخص بحروق إثر انفجار سخان مياه بالشرقية

الجمعة، 17 فبراير 2023 12:38 م

رئيس شركة مياه الشرقية يتابع أعمال سحب المياه بمراكز المحافظة.. صور

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 07:50 م

شركة مياه الشرقية تنطم يوم توعوى بمركز شباب المسلمية للتعريف بالتغيرات المناخية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:58 م

مياه الشرقية تعقد اجتماعا مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم لترشيد الاستهلاك

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:35 م

مياه الشرقية: تجديد شهادة "الأيزو 17025" للمرة الثالثة لمعمل محطة مياه سنجها

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة