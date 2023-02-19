"مياه الشرقية" توفر سيارات خدمة العملاء بعدد من القرى لمدة أسبوع

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، استمرار تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين، حتي الخميس الجاري 24 فبراير، وذلك من الساعة 8 صباحا وحتي الثانية عصرا .

وأوضحت تواجد سيارة خدمة العملاء بالمراكز التالية: بنطاق قطاع المركز بقرية بهجات يومي الأحد والإثنين وبقرية بهنباي من الثلاثاء الي الخميس، مركز منيا القمح بقريه شلشلمون يومي الأحد والإثنين، وبمركز ديرب نجم بقرية صفط زريق يوم الثلاثاء، وبقرية كفر الجنيدي يومي الأربعاء والخميس .

وتابعت الشركة في بيان لها، تواجد سيارة خدمة عملاء بنطاق شمال المحافظة بمركز الحسينيه بقريه الأخيوة .

وأكدت الشركة ان سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا انها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل :التعاقد على ادخال العدادات، شحن الكروت مسبوقة الدفع،سداد الفواتير، الاستعلام عن الفواتير ،تقديم شكاوي .



سيارات خدمة العملاء