إصابة شخص بحروق إثر انفجار سخان مياه بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب شخص بمحافظة الشرقية، اليوم، بحروق متعددة إثر تعرضه لحادث انفجار سخان مياه داخل منزله بشارع السلخانة بمدينة الإبراهيمية، وتم نقله إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى ههيا للحروق بوصول شخص مصابا بحروق متعددة، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم.

وتبين من الفحص حدوث إصابة الشخص إثر تعرضه لحادث انفجار سخان مياه داخل منزله بشارع السلخانة بمدينة الابراهيمية، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل تكثف الأجهزة الأمنية في مركز شرطة فاقوس بالشرقية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب غارقًا في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز شرطة فاقوس،كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ بعثور عدد من أهالي قرية كفر العلماء التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس على جثة غارقة في مياه ترعة بحر أبو الأخضر أمام القرية،وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة شاب مجهول الهوية طافية فوق مياه ترعة بحر أبو الأخضر أمام قرية كفر العلماء التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما كان جثمان الشاب المعثور عليه يرتدي بنطلون جينز أزرق اللون وبلوفر أسود مخطط باللون الرصاصي، وذلك دون وجود أية مستندات تدل على هويته، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى فاقوس المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث والاستعلام عن هوية الشاب من خلال مراجعة المحاضر المحررة بشأن الاختفاء والتغيب خلال الفترة الأخيرة.