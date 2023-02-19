موسم مميز لتوريد محصول قصب السكر بالأقصر بإجمالى 457 ألف طن خلال 45 يوما

الأقصر – أحمد مرعى

على مدار الـ24 ساعة فى ورديات مختلفة، يقوم رجال مصنع سكر أرمنت بمجهودات كبيرة فى موسم توريد محصول القصب الذى لا يزال مستمر بعد مرور 45 يوماً على بدايته، حيث يتم التوريد اليومى لقصب السكر عبر الجرارات وقطارات الديكوفيل ووسائل نقل المحصول المختلفة، حيث نجح المصنع فى إستقبال 457 ألف طن قصب فى الموسم الحالى حتى الآن، ويتم مواصلة العمل فى استقبال المحصول يومياً.

وفى هذا الصدد يتم مواصلة العمل داخل مصانع سكر أرمنت، فى توريد القصب عقب الإعلان عن بدء الموسم رسمياً بمصنع سكر أرمنت منذ 45 يوما مضت، وذلك تحت إشراف المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات مصانع أرمنت، وتحت رعاية اللواء عصام البديوى رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، والكيميائى محمد خميس أحمد نائب رئيس قطاعات سكر أرمنت، والدكتور الكيميائى محمد عبدالرحمن عبد الله نائب رئيس قطاعات سكر أرمنت، ومجدى طلب مدير إدارة المراجعة، وأحمد حميد موسى مدير عام الشئون المالية، وأحمد قناوى توفيق مدير عام الشؤون الإدارية، والكيميائى صبرى عبد المنصف مدير إدارة الرقابة والجودة، وأحمد حسين بسطاوى مدير إدارة النظم والمعلومات، والمهندس توفيق الباجورى مدير هندسة التشغيل.

ومن جانبه يقول المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات مصانع أرمنت، أنه يستقبل مصنع سكر أرمنت فى موسم عصير قصب السكر، ما يزيد من مليون ومائة وخمسين ألف طن من قصب السكر كل عام، وينتج ما يقرب من مائة وعشرة ألف طن من السكر، بواقع واحد إلى عشرة من المحصول، وما يقرب من خمسين ألف طن من المولاس، موضحاً أنه تم رفع سعر توريد طن القصب الموسم الحالى بواقع 290 جنيها لتصل إلى 1100 جنيه مقابل 810 جنيهات بالموسم الماضى، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد، حيث تم حتى الآن استقبال 457 ألف طن قصب بالموسم الحالى.



أطنان القصب بالقطارات والجرارات تصل لمصنع سكر أرمنت



العمل فى موسم عصير القصب بالمصنع



القطارات والجرارات خلال الوصول للمصنع يومياً



توريد القصب لمصنع سكر أرمنت بالأقصر



توريد قصب السكر للمصنع بالأقصر



توريد كميات القصب ليلاً



جانب من العمل فى موسم توريد وعصير قصب السكر



جانب من توريد القصب



جرارات القصب تنتظر دورها لدخول مصنع سكر أرمنت



جرارات القصب خلال وصولها للمصنع



رجال مصنع سكر أرمنت خلال موسم التوريد يومياً



رفع شحنات قصب السكر بالمصنع يومياً



عمليات توريد القصب بمصنع أرمنت



متابعة العمل فى مصنع سكر أرمنت



مخرجات عصير القصب داخل المصنع



مصنع سكر أرمنت يستقبل 45 ألف طن قصب