مطار مرسى علم الدولي يستقبل 23 رحلة طيران دولية ضمن 97 يستقبلها خلال الأسبوع

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد 23 رحلة طيران دولية، من عدة دول اوربية، ضمن 97 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار بداية من أمس السبت حتى الجمعة المقبلة، حيث تقوم السلطات المختصة بتسهيل اجراءات الوصول للسياح الوافدين.

وكشف جداول رحلات الوصول اليوم أن الرحلات تصل من عدة دول بينها رحلة من لتوانيا، و6 رحلة من ايطاليا، 4 رحلات من بولندا، و4 من التشيك، ورحلة داخلية، واخرى من بلجيكا، 3 من المانيا، واخرى من سويسرا ورحلة من هولندا.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من امس السبت، وحتى نهاية الأسبوع الجمعة المقبلة، 97 رحلة طيران دولية أوربية، تصل من عدة دول أوروبية مختلفة على رأسها السياحة البولندية والتشيكية والألمانية ثم الإيطالية.

كشفت جداول وصول الرحلات الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، أنه من المقرر وصول الرحلات من 11 دول أوروبية، وتقل تلك الرحلات قرابة 15 ألف راكب، وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى بتسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم.

يذكر أن مدينة مرسى علم تعتبر من أكثر المدن السياحية عالميا، وخاصة لما تحتويه من شواطئ وطبيعة بحرية نادرة، حيث تظهر بها بكثافة الكائنات البحرية النادرة، وكان رصد فى مطلع فبراير الجارى العاملون فى النشاط البحرى بمرسى "نكرى" جنوب مدينة مرسى علم، ظهور القرش الحوتى الشهير، وما يطلق عليه "بهلول" وهو بدون أسنان، والذى أصبح كثير الظهور فى المناطق المختلفة فى البحر الأحمر خاصة الجنوبية، حيث إنه يعتبر ظهوره عامل جذب سياحى كبير.