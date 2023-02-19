مضغوط فى العمل.. جرب 6 نصائح لتخفيف التوتر منها الاستماع للموسيقى

كتبت ميرفت رشاد

جرب نصائح التأقلم للتغلب على ضغوط العمل 1. معرفة الضغوطات الخاصة بك يمكنك فهم ما يزعجك بشكل أفضل من خلال التعرف على المواقف العصيبة وتوثيقها، احتفظ بدفتر يوميات لتسجيل ضغوطك وردود أفعالك عليها، قم بتضمين الأشخاص والأماكن والأشياء التي تسببت في رد فعل جسدي أو عقلي أو عاطفي في قائمتك. تؤثر شخصيتك وتجاربك الحياتية والصفات المميزة الأخرى على كيفية تفاعلك مع الضغط والتعامل معه، حتى في حين أن بعض المواقف والأحداث قد تكون مزعجة لزملائك في العمل، فقد لا تزعجك على الإطلاق، من الممكن أيضًا أن تكون حساسًا بشكل خاص للضغوط التي لا يبدو أنها تزعج الآخرين، إليك بعض النصائح السهلة لمساعدتك في التعامل مع ضغوط العمل ، وفقًا لما نشره موقع " doctor.ndtv".يمكنك فهم ما يزعجك بشكل أفضل من خلال التعرف على المواقف العصيبة وتوثيقها، احتفظ بدفتر يوميات لتسجيل ضغوطك وردود أفعالك عليها، قم بتضمين الأشخاص والأماكن والأشياء التي تسببت في رد فعل جسدي أو عقلي أو عاطفي في قائمتك.

2. إعادة الشحن يمكن تجنب الإرهاق عن طريق تحديد فترة زمنية قصيرة من الوقت الشخصي طوال يوم حافل، يمكنك الاسترخاء خلال النهار من خلال مشاهدة مقطع فيديو مرح ، من الأهمية أن تأخذ فترات راحة من الأفكار المتعلقة بالعمل من خلال عدم التحقق من رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالعمل في إجازتك ووضع هاتفك بعيدًا في المساء.

3. ركز على نظامك الغذائي الأكل السيئ يضع جسمك تحت الضغط، ما نقترحه هو اتباع نظام غذائي عالي البروتين وقليل السكر، بينما تسبب بعض الأطعمة مشاكل في الصحة العقلية ، فقد يساعد الكثير في إدارتها، يمكن أن يؤدي دمج بعض الأطعمة المعززة للمزاج إلى زيادة تعزيز صحتك العقلية.

4. بناء نظام الدعم للتعامل مع مواقف العمل الصعبة ، ابق على اتصال مع الأصدقاء المقربين والعائلة، يمكن التخلص من بعض التوتر من خلال وجود أصدقاء يمكنك اللجوء إليهم في الأوقات الصعبة.

5. المشي أثناء فترات الراحة يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين خلال استراحة الغداء في مواجهة الآثار السلبية لضغوط العمل على جسمك وعقلك، إذا كان جدولك يسمح بذلك ، يمكنك التفكير في أخذ فترات راحة سريعة لممارسة الرياضة على مدار اليوم، يمكنك تخفيف التوتر وتحسين موقفك وتصبح في حالة أفضل من خلال القيام بذلك.