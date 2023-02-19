مصنع سكر أرمنت يستقبل يوميا أطنان القصب بعد شهر ونصف من بدء الموسم.. صور

ومن جانبه يقول المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات مصانع أرمنت، أنه يستقبل مصنع سكر أرمنت فى موسم عصير قصب السكر، ما يزيد من مليون ومائة وخمسين ألف طن من قصب السكر كل عام، وينتج ما يقرب من مائة وعشرة ألف طن من السكر، بواقع واحد إلى عشرة من المحصول، وما يقرب من خمسين ألف طن من المولاس، موضحاً أنه تم رفع سعر توريد طن القصب الموسم الحالي بواقع 290 جنيها لتصل إلي 1100 جنيه مقابل 810 جنيهات بالموسم الماضي، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد، حيث تم حتى الآن إستقبال 457 ألف طن قصب بالموسم الحالى.

ويضيف المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنهاء استعداد كافة العاملين بمصنع سكر أرمنت الذين يكون لهم دور كبير سنويًا فى إنجاح الموسم هذا العام وكذلك كافة المزارعين الذين يتعاملون مع موسم القصب ويلتزموا بالتعليمات بصورة مميزة، موضحًا أن إدارة المصنع أجرت الصيانة الدورية بالكامل لكافة المعدات والماكينات والعصارات، كما تمت توسعة عنبر الطبخ وتأهيل واستحداث بعض العمليات الصناعية فى الإنتاج، وتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع وذلك من خلال عملية صيانة عامة.

ويجرى مواصلة توريد القصب عقب الإعلان عن بدء الموسم رسمياً بمصنع سكر أرمنت، تحت إشراف المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات مصانع أرمنت، وتحت رعاية اللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، والكيميائي محمد خميس أحمد نائب رئيس قطاعات سكر أرمنت، والدكتور الكيميائى محمد عبدالرحمن عبد الله نائب رئيس قطاعات سكر أرمنت، ومجدى طلب مدير إدارة المراجعة، وأحمد حميد موسى مدير عام الشئون المالية، وأحمد قناوي توفيق مدير عام الشؤون الإدارية، والكيميائى صبرى عبد المنصف مدير إدارة الرقابة والجودة، وأحمد حسين بسطاوى مدير إدارة النظم والمعلومات، والمهندس توفيق الباجورى مدير هندسة التشغيل.

العمل فى موسم عصير القصب بالمصنع

توريد القصب لمصنع سكر أرمنت بالأقصر

توريد قصب السكر للمصنع بالأقصر

توريد كميات القصب ليلاً

جانب من العمل فى موسم توريد وعصير قصب السكر

جانب من توريد القصب

جرارات القصب تنتظر دورها لدخول مصنع سكر أرمنت

جرارات القصب خلال وصولها للمصنع

رجال مصنع سكر أرمنت خلال موسم التوريد يومياً

رفع شحنات قصب السكر بالمصنع يومياً

عمليات توريد القصب بمصنع أرمنت

متابعة العمل فى مصنع سكر أرمنت

مخرجات عصير القصب داخل المصنع