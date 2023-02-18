شرطة المرافق بالأقصر تحرر 71 محضرا ومخالفة فى حملات بشوارع المدينة

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر، استهدفت شوارع أبو الجود والصنايع ويوسف حسن وشرق السكة الحديد، ومنطقة المنشية وشارع المحطة، بهدف تحقيق الانضباط والتصدي للمخالفين، وذلك فى ضوء تكثيف جهود شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، وعلى مستوى كافة المراكز والمدن وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.

وأوضح مدير إدارة شرطة المرافق، فى بيان صحفى، أن حملة مدينة الأقصر أسفرت عن تحرير 16 محضر إشغال طريق، و4 محاضر باعة جائلين، و5 محاضر نظافة عامة، و14 محضر مضبوطات متنوعة، و32 محضر إزالات إدارية، وتمت كافة أعمال الحملات بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، وتم اتخاذ اللازم قانونياً تجاه المخالفين.

فيما قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملتان مكبرتان بمدينتى الأقصر والقرنة، والتى نجحت فى تحرير 157 محضر ومخالفة متنوعة، وذلك فى ضوء تحقيق الانضباط في الشارع الأقصرى، والقضاء على ظاهرة التعديات على حرم الطريق والأرصفة، وذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومدير أمن الأقصر.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بالنسبة لحملة مدينة الأقصر فقد استهدفت عدة مناطق شملت منطقة الكرنك وأبو الجود ونجع الطويل وشرق السكة الحديد، مما أسفر عن تحرير 21 محضر إشغال و6 محاضر باعة جائلين، و8 محاضر نظافة عامة و4 ميكروفون تسبب إزعاج للمواطنين، 19 محضر مضبوطات متنوعة، و34 محضر إزالات إدارية.

أما بالنسبة لحملة مدينة القرنة، فقد نظمت إدارة شرطة المرافق حملة استهدفت شوارع وسط المدينة الرئيسية والفرعية، وتم تحرير 17 محضر إشغال، و3 محاضر باعة جائلين، و6 محاضر نظافة عامة، و11 محضر مضبوطات متنوعة، و32 محضر إزالات إدارية، وتمت كافة أعمال الحملات بالتنسيق مع رؤساء المدن، وتم اتخاذ اللازم قانونياً تجاه المخالفين.