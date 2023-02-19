محافظ الدقهلية يحيل 253 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة.. صور

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 253 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر المحافظ إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن منية النصر ودكرنس وتمى الامديد، والجمالية ونبروه والمنزلة والمنصورة، وطلخا وبنى عبيد واجا، وشربين وبلقاس والمطرية والسنبلاوين وان المحاضر التى تم تحريرها شملت محاضر، ضبط دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز السياحية بعدد (19 شيكارة )، ومحاضر عدم إعطاء بون صرف، وعدم وجود قائمة بيانات، وتصرف فى دقيق بكمية قدرها (148 شيكارة)، ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش، وانتهاء من الإنتاج وتوقف عن الإنتاج ومحاضر نقص وزن، وعدم إعلان عن الاسعار، ومخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وعدم صرف فاتورة للمواطن، ومحاضر ذبح خارج السلخانة، وعدم وجود شهادات صحية، ومحاضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى) ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، وتجميع بطاقات تموينية بعدد (77 بطاقة)، ومحاضر لعمل اكازيون بدون تصريح، ومحاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحاضر لعدم تمكين الحملة من اداء عملها، ومحاضر للاستيلاء على سلع تموينية مدعمة، كما تم متابعة صرف الخبز بالمخابز ذات الحصص من 35 و40 شيكارة بكل من إدارة دكرنس والمنزلة ومركز المنصورة وطلخا وتم التحفظ على 100علبة بسكويت وزن العلبة الواحدة 1كجم باجمالى وزن 100كجم و400 كجم لحوم بلدى و6 قاروصة سجائر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء، حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء وجدى الجروانى رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة دكرنس بإشراف ومتابعة الدكتورة آمال بركات رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة المطرية، باشراف ومتابعة المحاسب نادر محى الدين رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة السنبلاوين باشراف ومتابعة المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة طلخا باشراف ومتابعة محمد أمين رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة المنزلة باشراف ومتابعة المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.