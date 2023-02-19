محافظ الدقهلية يوجه بالتصدى بكل حزم لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية.. صور

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، مضيفا أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة، للتصدى لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة والمطرية والسنبلاوين وطلخا لازالة عدد من حالات التعدى والبناء المخالف، ففى مركز ومدينة المنصورة، قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبيه لسقف دور ثانى علوى على مساحه 150 مترا مربعا، بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذيه، وذلك بقريه ميت الاكراد التابعه للوحده المحليه بكوم الدربى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة باشراف محمد صابر نائب رئيس المركز، وفى مركز ومدينة المطرية، قال المحاسب نادر محى الدين رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة لحالة تعدى على أرض أملاك الدولة بالجسر الواقى أرض حمزة الريس بمنطقة العقبيين، والتعدى عبارة عن سمل خرسانى على مساحة 80 مترا مربعا خارج الحيز العمرانى وتم إزالة المخالفة وتم اتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية.

وفى مركز ومدينة السنبلاوين، قال المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية فى المهد بنطاق الوحده القرويه بطنبول الكبرى وذلك بقرية كفر طنبول الجديد والتعدى عبارة عن بناء تلتوار بطول ١٢متر وارتفاع ١متر بالشارع وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة بالتنسيق مع الشرطة.

وفى مركز ومدينة طلخا، قال السيد محمد أمين رئيس المركز والمدينة، أنه تم متابعة تنفيذ ازالة تعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص داخل الكتلة السكنيه بقرية كفر الطويله التابعة للوحدة المحلية بقرية ديسط على مساحة 70 مترا مربع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة بنطاق المحافظة، وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية، على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.



البناء المخالف



ازالة مخالفات البناء



IMG-20230219-WA0059