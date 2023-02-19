محافظ أسوان: التجهيز لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الهوية البصرية

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأحد، اجتماعاً مع اللجنة المختصة لتنفيذ مشروع الهوية البصرية بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، وأعضاء اللجنة.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى يتم تنفيذها حالياً على أرض الواقع من أعمال التطوير والتجميل لتحويل مدن المحافظة لبانوراما جمالية تبهر ضيوفها من الزائرين والسائحين، وبما يتواكب مع مشروع الهوية البصرية الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتناول الإجتماع التجهيز والإعداد للمرحله الثانية لمشروع الهوية البصرية بعد إنتهاء المرحلة الأولى له، والتى تضمنت وضع الهوية البصرية على الواجهات والمكونات الداخلية لمطار أسوان الدولى ومحطة السكك الحديدية، بجانب المنشآت الشرطية ووسائل المواصلات من سيارات السيرفيس والتاكسى بإجمالى 1623 سيارة، وأيضاً تحويل 879 سيارة منهم من إستخدام البنزين والسولار إلى الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى تركيبها على 129 من أشرعة المراكب الشراعية والفلايك، فضلاً عن الجداريات والمجسمات واللوحات الفنية فى الميادين العامة، والشوارع الرئيسية والأماكن التى تشهد إقبالاً من المواطنين والسائحين.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالجهود التى بذلت فى المرحلة الأولى فور صدور توجيهات القيادة السياسية فى ختام " أسبوع الصعيد "، وخاصة من إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، علاوة على مجموعات وفرق العمل الفنية التطوعية من كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، ومدرسة الزخرفية الثانوية، وكذا الفنانين التشكليين.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشهد إستكمال مشروع الهوية البصرية فى المواقع التى تشهد أعمال تطوير وتجميل وتحديث بمدن إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل السياحية وأسوان، على أن تكون بالطابع الأسوانى والتراثى والأثرى فى هذه المدن، بجانب قيام وزارة الإسكان بتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء بوابات حضارية لأسوان على المداخل الرئيسية، بالإضافة إلى مدينة أسوان الجديدة، وكورنيش النيل الجديد.