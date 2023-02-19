محافظة الوادي الجديد: استكمال العمل فى إنشاء نادى الهجن الدولى بمدينة الخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن استكمال العمل في إنشاء أول نادي دولى لرياضة الهجن شمال مدينة الخارجة، والذي يجري إقامته وفقًا لأحدث مواصفات أندية الهجن، ويشمل منصة مشاهدة ومضمار دولي بطول 5 كم وطرق خدمية للمتسابقين والإعلاميين ومنطقة استراحات على الطراز البيئي ووحدة بيطرية؛ لتشجيع ودعم هذه الرياضة التراثية، حيث وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بسرعة تمهيد منطقة المضمار والطرق المؤدية لموقع النادي لاختيار أنسب المسارات.

وأكد المحافظ، أن سباقات الهجن تمثل إحياءا للتراث وتدعم الاستثمار والسياحة بحضور ملاك وجمهور و محبين لهذا الإرث الكبير ووجود سوق رائجة للإبل سواء بيع أو شراء والمعارض التراثية وهو ما يدعم الإقبال المتزايد على معالم مدينة الخارجة ويعزز من فرص الاستفادة من تلك الفعاليات التى يجرى تنظيمها بالتزامن مع مهرجانات وسباقات الهجن ذات الجماهيرية الكبيرة.

وكانت مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، أعلنت مؤخراً عن الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة نادي الهجن بقرية بغداد التابعة لمركز باريس بتكلفة تقديرية مليون و347 الف جنيه، وهى المرحلة الثانية من التطوير، حيث جرى تطوير مضمار السباق على مساحة 4300 متر2 ومبني إداري وقاعة اجتماعات وقاعة كبار الزوار و3 منصات رئيسية وفرعية.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أعلنت عن إشهار 7 مراكز شباب وأندية للهجن فى المحافظة، تضمنت 5 مراكز شباب هى (قسطل والعوينى – عين عيش – الصحوة – المعسكر – حى السلام) و2 نادى لرياضة الهجن، الأول بقرية العروبة التابعة لقرى غرب الموهوب بمركز الداخلة والثانى بمدينة موط بمركز الداخلة.