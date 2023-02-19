اليوم السابع
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بدء الملتقى الحرفى لدعم المهارات المهنية للفتيات بغرب الموهوب بالوادى الجديد.. صور

الأحد، 19 فبراير 2023 04:59 م
بدء الملتقى الحرفى لدعم المهارات المهنية للفتيات بغرب الموهوب بالوادى الجديد.. صور جانب من الملتقى
الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

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أعلنت إدارة التنمية الشبابية بأندية الفتاه والمرأة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، عن استكمال تنفيذ الملتقى الحرفى بمركز شباب غرب الموهوب بقطاع الداخلة للتدريب على حرفة الزى الواحاتى، بمشاركة عدد من عضوات انديه الفتاه والمرأة وأشرفت على تدريب الفتيات المدربة صفاء منصور، والتى تستمر حتى الثلاثاء المقبل.
 
و يهدف الملتقى إلى تنمية وتطوير المهارات اليدوية للمشاركات، لتأهيلهن لسوق العمل بمجال الحرف اليدوية، وتوفير مصدر دخل مناسب لهن، وذلك تحت رعايه الدكتوراشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، و برعايه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتوجيهات بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة.
 
وفى سياق متصل أعلنت المديرية عن استمرار تدريبات المشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة بمركز الفتح الرياضي  التابع لقطاع شباب الداخلة، للفئه العمريه من 14 سنة فما فوق، و‏يتم التدريب في العديد من الانشطه النسائية منها" العروض الرياضيه -كرة اليد- كرة الطائرة - الكاراتيه - تنس الطاولة اللياقة البدنية والتخسيس" ‏تحت إشراف مدربات متخصصات في تدريبات الأنشطة المختلفة، وذلك في إطار تشجيع الفتيات لممارسة الرياضة في إطار سياسة الوزارة التي تستهدف إلى جعل الرياضة أسلوب حياة داخل المجتمع.
 
بدء الملتقى الحرفى لدعم المهارات المهنية للفتيات بغرب الموهوب بالوادى الجديد (3)
بدء الملتقى الحرفى لدعم المهارات المهنية للفتيات بغرب الموهوب بالوادى الجديد
 

بدء الملتقى الحرفى لدعم المهارات المهنية للفتيات بغرب الموهوب بالوادى الجديد (5)
الملتقى الحرفى لدعم المهارات المهنية للفتيات

بدء الملتقى الحرفى لدعم المهارات المهنية للفتيات بغرب الموهوب بالوادى الجديد (6)
بدء الملتقى الحرفى لدعم المهارات المهنية للفتيات بغرب الموهوب بالوادى الجديد
 

بدء الملتقى الحرفى لدعم المهارات المهنية للفتيات بغرب الموهوب بالوادى الجديد (8)
بدء الملتقى الحرفى لدعم المهارات المهنية للفتيات بغرب الموهوب بالوادى الجديد
 

 


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