قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى جنوب سيناء تجري 1849 كشفا طبيا و23 عملية جراحية

كتب لؤى على

واصلت قافلة الأزهر الشريف الطبية الموفدة إلى محافظة جنوب سيناء، أعمالها لليوم الثاني على التوالي، بمستشفى الزهراء في مدينة الطور، وسط إقبال متزايد من الأهالى، الذين حرصوا على الاستفادة من خدماتها المجانية، التى تنوعت بين كشوف وفحوصات طبية وعمليات جراحية فى مختلف التخصصات، بالإضافة إلى توزيع الأدوية بالمجان على الحالات.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر ، المشرف العام على القوافل الطبية في الأزهر، أن قافلة الأزهر تمكنت في يومها الأول، أمس السبت، من إجراء (1849) كشفا طبيا في العديد من التخصصات، حيث شهدت عيادة الرمد الإقبال الأكبر بـ (240) كشفًا، وعيادة العظام (200) كشفًا، والأنف والأذن والحنجرة (195) كشفًا، والجلدية (190) كشفا، والأطفال(193) كشفا، والباطنة سيدات (100) كشفا، والباطنة رجال (64) كشفا، والمسالك البولية (84) كشفا، والمخ والأعصاب (92) كشفا، والأسنان (65) كشفا، والجراحة العامة وجراحة الأطفال (65)كشفا، كما تمكن المعمل الخاص بالقافلة من إجراء (228) تحليلًا وفحصا، كما تم عمل (28) أشعة «إيكو» لمرضى عيادة القلب، وإجراء اختبارات قياس سكر الدم والضغط، بالإضافة إلى إجراء(23) عملية في الجراحة العامة والعظام والأسنان.

وأوضح الدكتور محمود صديق، أن قافلة الأزهر الطبية تأتي بتوجيهات ورعاية خاصة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبمتابعة وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود، وذلك في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، للتخفيف عن كاهل المواطنين.