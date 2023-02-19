رئيس جامعة المنوفية: التدريب العملى للطلاب يفتح لهم سوق العمل المحلى والدولى

المنوفية - محمود شاكر

تفقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، يرافقه الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني توفيق الجمل عميد الكلية، ووكلاء الكلية الدكتورة منال سعفان، والدكتور فريد وجدي.

وتابع القاصد، الأنشطة العلمية والطلابية، ضمن جولته بالكلية، حيث تفقد فاعليات البرنامج التدريبي بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المقدم من شركة Mindray وهي من الشركات الرائدة المتخصصة في مجال الأجهزة الطبية على مستوى العالم، ويهدف التدريب إلي ربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي و متطلبات سوق العمل إلي جانب رفع المهارات العملية والفنية لخرجي برنامج تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية .

وأكد القاصد علي أهمية التدريب العملي للطلاب وحرص الجامعة علي توفيره للطلاب بالكليات العملية ، مشيرا إلي ان الجامعة أبرمت العديد من بروتوكولات التعاون لتوفير فرص التدريب العملي في المصانع والشركات والجهات المختلفة، مشيدا بالبرنامج التدريبي وحرص الطلاب علي حضور الدورات التدريبية العملية التي تؤهلهم للإلتحاق بسوق العمل المحلي والدولي .

وأشارت الدكتورة غادة البنبي المدير التنفيذي لقسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية بالكلية إلي أن البرنامج التدريبي يتناول علي مدار يومين تدريب الطلاب النظري والعملي علي أجهزة التصوير الطبي بالموجات فوق الصوتية ويشمل التدريب التعريف بمحتويات الأجهزة وكيفية إصلاح الأعطال.

كما نظم قطاع خدمة المجتمع بالكلية اليوم ندوه حول الإسعافات الأولية تحت تحت إشراف الدكتور فريد وجدي وكيل الكلية وبالتنسيق مع قطاع شئون الطلاب تحت إشراف الدكتوره منال سعفان ، تناولت الندوه أساسيات الإسعافات الأولية و استهدفت الندوه تدريب الطلاب والعاملين بالكلية على مبادئ الإسعافات الأولية، حيث استعرض الدكتور فريد وجدي الإسعافات الأولية في حالات إصابات و أمراض العيون، كما تناولت الدكتورة أم الهنا شحاتة الأستاذ بكلية التمريض الإسعافات الأولية الخاصة بالحروق والكسور والإنعاش القلبي التنفسي.