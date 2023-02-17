استقبال 146 ألف مريض بالمستشفيات الجامعية بالمنوفية وإجراء 20 ألف عملية خلال 2022

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، أن المستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية تعمل بنسبة إشغال 100% وتقدم خدماتها الطبية والعلاجية لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة بكفاءة عالية، مضيفا أنه خلال العام الماضي 2022 استقبلت طوارئ المستشفيات الجامعية 146950 مريضًا، وتم الكشف الطبي وفحص 294397 مريضًا بالعيادة الخارجية، وحجز وعلاج 56671 مريض بالأقسام الداخلية للمستشفيات، فضلاً عن إجراء 20004 عملية جراحية، بالإضافة إلى حجز وعلاج 5516 مريضًا بالعناية المركزة بنسبة إشغال 100% من إجمالي عدد الأسرة.

كما أوضح "القاصد"، أن مستشفيات جامعة المنوفية تضم العديد من الوحدات التخصصية والأجهزة الطبية الحديثة حيث يوجد بها أحدث تقنية لعلاج أورام الرحم بإستخدام جهاز العلاج الإشعاعي "Brachytherapy" بمستشفى علاج الأورام، وخلال عام 2022 ، تم إجراء 382 جلسة علاج لمرضى الأورام بإستخدام هذه التقنية الحديثة، حيث أن الجهاز مزود بأحدث النظم والتقنيات الحديثة في علاج الأورام، ويعد الوحيد من نوعه في الدلتا، وخامس جهاز بجمهورية مصر العربية.

بالإضافة إلى أن المستشفيات تمتلك أحدث ميكروسكوب جراحي في مجال جراحات العيون لقسم طب وجراحة العين بمستشفيات جامعة المنوفية، والذى يعد من أحدث وأدق الميكروسكوبات في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والمتقدمة داخل العين، ويتم إستخدامه بالقسم بمهارة وجودة عالمية، بالإضافة إلي أمتلاك المستشفيات جهاز مساعد إخراج إفرازات الرئة، والذى يعد الجهاز الأول من نوعه في منطقة الدلتا، والخامس على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن المستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية، شهدت العديد من التطوير خلال العام الماضى، تم إفتتاح العناية المركزة لمرضي السكتة الدماغية بها كأول وحدة متخصصة من نوعها داخل محافظة المنوفية بطاقة استيعابية ستة أسرة بمبنى مستشفي الطوارئ والحالات الحرجة مجهزة علي أعلي مستوى لإستقبال حالات الجلطة المخية، ونزيف المخ، وتصلب شرايين المخ، والتمدد الشريانى بالمخ، مشيرا إلي انفراد مستشفيات جامعة المنوفية بتوافر وحدة فصل وغسيل البلازما العلاجية Therapeutic Apheresis وهي من الوحدات المتميزة التي تخدم عددًا كبيرًا من المرضي البالغين والأطفال بمحافظة المنوفية، وتتكون من 4 أجهزة Apheresis Machines وهي من أحدث الأجهزة الطبية فى العالم، وتخدم جميع الأقسام الداخلية للمستشفي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المستشفيات الجامعية تضم أحدث جهاز أشعة مقطعية Multislice CT 128 لإجراء العديد من الفحوصات الدقيقة، منها التصوير المقطعى للشرايين، بالإضافة إلى توافر أحدث جهاز أشعة ديجيتال، ووحدة MiniPax وهى وحدة متخصصة لربط قسم الأشعة بكل أجهزته في وحدة واحدة؛ مما يسهل إمكانية الرجوع إلى الفحوصات المختلفة للمريض التى قام بإجرائها في أى وحدة من وحدات الأشعة.