رئيس جامعة الأزهر: نقدم خدمات مجتمعية متنوعة وخريجونا ينشرون الوسطية في العالم

كتب لؤى على

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، حرص الجامعة على الريادة والتميز وتحقيق الجودة في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الكليات يسعى سعيًا حثيثًا للحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد.

وذكر خلال استقباله لوفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن الجامعة تؤدي خدمات مجتمعية متنوعة على مستوى الجمهورية، وأن خريجيها يحملون على عاتقهم مسئولية نشر الوسطية والاعتدال في العالم.