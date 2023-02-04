اليوم السابع
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هيئة ضمان جودة التعليم تصدر قرارًا باعتماد 50 معهدًا أزهريًا جديدًا

السبت، 04 فبراير 2023 02:38 م
هيئة ضمان جودة التعليم تصدر قرارًا باعتماد 50 معهدًا أزهريًا جديدًا الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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كشف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، بأن مجلس إدارة الهيئةِ القوميةِ لضمانِ جودةِ التعليمِ والاعتماد اعتمد عدد(50) معهدًا أزهريًا من بين المعاهد التى تمت زيارتها بالفصل الدراسى الأول للعام الدرسى 2022/2023 م.

 

 وجدير بالذكر أن باقى المعاهد التى تمت زيارتها يتم فحص ملفاتها حالياً وسيصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قرارًا بشأنها فور انتهاء الفحص

 

  وكانت المعاهد المعتمدة بواقع (11) معهدًا أزهريًا بمرحلة رياض الأطفال، (25) معهدًا بمرحلة التعليم الابتدائي، (12) معهدًا بمرحلة التعليم الإعدادي، وعدد (2) معهد بالمرحلة الثانوية .

 

كما أفاد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن إجمالي شهادات الاعتماد التي حصلت عليها المعاهد الأزهرية وصل إلى (1080) معهدا أزهريًا وأن عدد (50) معهدًا تمت زيارتها بالفصل الدراسي الأول لم يتم إعلان نتيجة اعتمادها بعد، وأن الفصل الدراسي الثاني سيشهد تقدم عدد (178) معهدًا بمختلف المراحل التعليمية، بحيث يصبح عدد المعاهد المستهدفة بنهاية هذا العام يزيد عن 1300 معهدًا، وهو الأمر الذي يؤكد الجهود المبذولة من الإدارة العامة لجودة التعليم  وجميع العاملين بها وإدارات الجودة بالمناطق والإدارات التعليمية وجميع العاملين بالمعاهد المدرجة بخطة الجودة، ورؤساء الإدارات المركزية. 

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

هيئة الضمان والجودة

معاهد الازهر

وكيل الازهر



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