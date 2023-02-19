اليوم السابع
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خارطة معارض "أهلا رمضان" فى الجيزة.. أبرزها الوراق والعياط وإمبابة

الأحد، 19 فبراير 2023 11:37 ص
خارطة معارض "أهلا رمضان" فى الجيزة.. أبرزها الوراق والعياط وإمبابة معارض "أهلا رمضان" فى الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تواصل محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالجيزة، خطة التوسع فى إقامة منافذ ومعارض السلع الأساسية "أهلا رمضان" بكافة القطاعات لضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وتتيح معارض "أهلا رمضان" احتياجات المواطنين من كل المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30%، حتى نهاية شهر رمضان الكريم.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خارطة منافذ "أهلا رمضان"، في محافظة الجيزة.
 
-معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.
 
-معرض "أهلا رمضان" بمنطقة خدمات الحى 11 ، 12، بمدينة 6 أكتوبر.
 
-معرض "أهلا رمضان" بشارع المدرسة بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة.
 
-معرض "أهلا رمضان" بشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين.
 
-معرض "أهلا رمضان" بشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط.
 
-معرض "أهلا رمضان" في إمبابة بحي شمال الجيزة "الافتتاح قريبا".
 
واستهدفت المحافظة، فى خطتها لضبط الأسواق ورفع العبء عن كاهل المواطنين، إقامة شوادر ومنافذ للسلع الغذائية بمختلف أنواعها بالمناطق ذات الكثافات السكانية استجابة لمطالب المواطنين، حيث أكد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية والتوسع فى إقامة المزيد من المنافذ السلعية والشوادر كل فى نطاقه وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين.
 
وأكد النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة، أن تجارية الجيزة بدأت فى تجهيز خمسة معارض للافتتاح فى الفترة القادمة فى مناطق إمبابة والوراق والمنيب والبدرشين بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الجيزة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع دائرة معارض اهلا رمضان لتشمل المناطق الشعبية والريفية.
 
وأكد النائب عادل ناصر، أن تلك المعارض ستساهم فى تخفيف العبء على المواطنيين وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع، مؤكدا أن انتشار المنافذ والمعارض الرمضانية بالمناطق الشعبية والريفية يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية للوصول للمواطن فى كافة المناطق.
 
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معارض "أهلا رمضان" فى الجيزة
 
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معرض أهلا رمضان فى الجيزة
 
 

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