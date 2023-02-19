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حجز سيدة و3 أشخاص يتاجرون فى العملة بمدينة نصر على ذمة التحريات

الأحد، 19 فبراير 2023 02:29 م
حجز سيدة و3 أشخاص يتاجرون فى العملة بمدينة نصر على ذمة التحريات نقد اجنبى، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة مدينة نصر، بحجز سيدة و3 أشخاص على ذمة التحريات، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط (سيدة و3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - لمزاولتهم نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وضبط بحوزتهم (مبالغ مالــــية عملات "أجنبية - محلية") . 
 
ونجحت الداخلية في ضبط (3 أشخاص) حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة السلام أول، وضبط بحوزتهم (مبالغ مالــــية عملات "أجنبية - محلية") واعترفوا بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وضبط (شخص يحمل جنسية إحدى الدول ) وضبط بحوزته (مبالغ مالــــية عملات "أجنبية - محلية") واعترف بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. 
 

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