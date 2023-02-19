تموين القاهرة تصادر 19 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مديرية التموين ترفع درجة الاستعداد القصوى فيما يتعلق بتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب و الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومديرية التموين ومباحث التموين للتصدى بكل حزم لمحتكري السلع ومروجي السلع منتهية الصلاحية، مؤكدا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق أحد الملفات الهامة التى توليها محافظة القاهرة أهمية بالغة.

وفي سياق متصل، تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود مديرية التموين والتي أسفرت عن ضبط 943 علبة تونة غير مطابقة للمواصفات، و5.750 طن أرز مجهول المصدر، كما أسفرت الحملات عن ضبط 3100 كجم لحوم غير مطابقة لشروط الحفظ، وكذلك 1704 زجاجات زيت مجهولة المصدر، وشملت الحملة أيضا ضبط 4750 كجم دقيق مجهول المصدر، و2550 كجم سكر مجهول المصدر، وكذلك 1.250 طن عدس ومصنعات دواجن غير مطابقة للمواصفات، بإجمالى 19 طن تقريبا.

وفي السياق، أكد اللواء عبد النعيم حامد مدير المديرية، أن أرصدة القمح والدقيق التي تورد يوميا إلي المخابز آمنة وتكفي سد جميع الاحتياجات وتقوم المديرية بتعزيز الارصدة أولا بأول، كما أوضح أن منافذ بيع السلع التموينية تم الصرف لها بنسبة 50% للشهر الحالي وتعمل بصورة جيدة ويتم تعزيز الأرصدة من السلع التموينية على مستوى جميع قطاعات المحافظة أولا بأول ولا يوجد أى تقصير.