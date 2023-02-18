مباحث التموين تطارد المتهمين بالغش التجاري وحيازة منتجات مجهولة في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت إدارة مباحث التموين بالجيزة، إعداد الحملات لضبط الأسواق، والقبض على المتورطين بالغش التجاري، وحيازة منتجات مجهولة المصدر، تضر بالمستهلكين، واستهدفت حملة عددا من الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المتهمين بحيازة لحوم مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادات صحية، وإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات.

وأسفرت الحملة عن تحرير قضايا حجب سلع عن البيع، وتخزين سلع داخل مخازن غير مرخصة، وبيع منتجات بأسعار أعلى من قيمتها الأصلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".