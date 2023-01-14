تموين القاهرة: كل السلع متاحة فى معارض "أهلا رمضان" والمخزون الاستراتيجى يكفى

محمد شعلان

أكد اللواء عبد النعيم حامد، مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية أعطوا توجيهات بسرعة البدء فى معارض "أهلا رمضان"، كما تم عمل حوالى 6 منافذ بكل قطاع من قطاعات القاهرة والأسعار مدعمة من الغرفة التجارية ووزارة التموين.

ورد اللواء عبد النعيم حامد، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، على ما يشاع عن عدم توافر سلع في معارض أهلا رمضان، قائلا: "في إقبال كبير جدا من المواطنين على معارض أهلا رمضان، وكل السلع الاستراتيجية لها وفرة كاملة في الأسواق، وفي سلوك خاطئ من بعض المواطنين أنه يحصل على كميات بزيادة ولكن السلع متوافرة".

وتابع: "المخزون الاستراتيجي يكفي، وكل يوم يتم طرح سلع في المنافذ المدعمة للمواطنين واللحوم متوفرة، واي مواطن يقدر يحصل على السلع، ولا يوجد نقص في أي سلعة فلا داعي للشراء فوق الاحتياجات".

ويفتتح غدا الأحد معرض "أهلا رمضان" في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، في إطار حرص وزارة التموين وتكليفات مجلس الوزراء فى التوسع في إنشاء المعارض في كافة محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كذلك طرح السلع بمنافذ ومعارض "أهلا رمضان".

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السيارات المتنقلة من خلال الشركات التابعة للوزارة لطرح السلع الغذائية للمواطنين في القرى والنجوع بأسعار مخفضة بالتوازي مع التوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية طوال الوقت، كما شاركت منافذ المجمعات الاستهلاكية في معارض "أهلا رمضان" حيث يتم تخصيص ركن بكل منفذ لطرح السلع وأيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية في تخفيضات الأسعار.