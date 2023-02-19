وكيل تعليم المنوفية يكرم مليكة الجندى أول العالم فى كتابة المقال عن البيئة

كرم مساء اليوم محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الطالبة مليكة أحمد طلعت الجندي الطالبة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة دار التربية الرسمي للغات بشبين الكوم والحاصلة على المركز الأول في المقال عن البيئة في العالم بالمركز الأول عالميٱ من بين آلاف الطلاب والطالبات بالجنسيات المختلفة في العالم والذي قدمته باللغة الإنجليزية .

وحضر التكريم كل من طارق سعد وكيل المديرية ومحمد صحصاح مدير عام التعليم العام بالمديرية وبدوي سبيع مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية والدكتور حسن الخولى رئيس مجلس أمناء المحافظة والمهندس أحمد حجازى عضو مجلس النواب وثريا منصور مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية ونهى حبيب مدير عام المدارس الرسمية للغات بالمديرية وسامح أبو حسين مدير إدارة المدرسة ووالد الطالبة المكرمة الدكتورة أحمد الجندي .

وفي كلمته أثنى الفولي على جهد هذه الطالبة المتميزة وقدم الشكر للأسرة على الاهتمام بها كما حثها على المزيد من هذا التفوق في القادم، لأنها هي امل المستقبل الذي يبنى عليه مستقبل الوطن وأساس الجمهورية الجديدة.



وكيل تعليم المنوفية يكرم مليكة الجندى أول العالم فى كتابة المقال (1)



وكيل تعليم المنوفية يكرم مليكة الجندى أول العالم فى كتابة المقال (2)

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