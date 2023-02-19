تعرف على أفضل الأطعمة الغنية بالكالسيوم

كتبت نهير عبد النبى

يعد تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم أمرًا بالغ الأهمية للنمو والحفاظ على عظام قوية كما أنه عنصر غذائي مهم لوظيفة الخلية الصحية ويحتاج جسمك إلى الكالسيوم لدعم وظيفة العضلات والأعصاب ، وتنظيم ضغط الدم ومستويات الهرمونات ، فضلاً عن تسهيل التواصل بين الخلايا.

وحسب ما ذكره موقع webmd فأن الكالسيوم ضروري لكل عملية في الجسم وتحتاج إلى الحصول على الكالسيوم من خلال الأطعمة والمكملات الغذائية، ولكن يمكن لجسمك امتصاصه بشكل أفضل من الطعام.

يحافظ جسمك على مستوى معين من الكالسيوم في دمك في جميع الأوقات حتى تتمكن خلاياك من العمل بشكل صحيح و يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم إلى تحفيز الجسم على استعارة الكالسيوم من عظامك.

أطعمة تحتوى على الكالسيوم



-منتجات الألبان

منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن غنية بالكالسيوم وتميل أيضًا إلى أن تكون أفضل مصادر امتصاصه لا يتم امتصاص الكالسيوم كذلك من النباتات والأطعمة المدعمة.

-فول الصويا

يعتبر فول الصويا المحمص مصدرًا جيدًا للكالسيوم يحتوي نصف الكوب على 119 مجم من الكالسيوم ، مما يجعلها مصدرًا ممتازًا للكالسيوم لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا .

-الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة

الكرنب المطبوخ والسبانخ كلها مصادر جيدة للكالسيوم، و تحتوي خضار الكرنب على أكبر كمية.

-الأطعمة المدعمة بالكالسيوم

غالبًا ما يتم تدعيم عصير البرتقال والحبوب بالكالسيوم سيترات الكالسيوم هو شكل جيد الامتصاص موجود في بعض العصائر المدعمة،و هناك أيضًا حبوب مدعمة توفر ما يصل إلى 100 مجم من الكالسيوم لكل وجبة.

-السلمون المعلب

إلى جانب منتجات الألبان ، يعتبر السلمون المعلب أحد أفضل المصادر الغذائية للكالسيوم ، حيث يحتوي السلمون أيضًا على فيتامين د الذي يساعد جسمك على امتصاص المزيد من الكالسيوم.

-التين

خمسة أنواع من التين المجفف أو الطازج تزود جسمك بـ 68 مجم من الكالسيوم. البابايا والبرتقال فاكهة أخرى غنية بالكالسيوم.