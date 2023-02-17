هل يستطيع الشخص المتناول لأدوية ارتفاع الضغط التبرع بالدم؟

كتبت إيناس البنا

يعد ضغط الدم قوة مهمة تساعد في نقل الأكسجين والمواد المغذية عبر نظام الدورة الدموية لدينا، بالإضافة إلى توفير الأكسجين والتغذية ، يمكن للدم الجديد أن يلتقط الفضلات الضارة لعملية التمثيل الغذائي، مثل ثاني أكسيد الكربون الذي نخرجه مع كل نفس والسموم التي نخرجها من الكبد والكلى.

يسألك الطبيب بشكل عام عن تاريخك الطبي لتشخيص ارتفاع ضغط الدم. تُستخدم سماعة الطبيب بشكل عام للاستماع إلى قلبك أيضًا.

هل يمكن لشخص يعانى من ارتفاع ضغط الدم التبرع بالدم؟



حسب موقع " OnlyMyHealth"، فإن ارتفاع ضغط الدم وتناول الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم بانتظام لا يمنع أي شخص من التبرع بالدم ، طالما أن ضغط الدم لديك أقل من 180 ضغطًا انقباضيًا وأقل من 100 ضغط انبساطي في وقت التبرع.

ومع ذلك ، يجب تجنب التبرع بالدم إذا كان لديهم أمراض مصاحبة مثل الفشل الكلوي أو قصور القلب أو أي عملية جراحية حديثة أو إذا كان سبب ارتفاع ضغط الدم قيد التقييم، يجب عليهم أيضًا تجنب التبرع بالدم إذا كانوا يعانون من أي آثار ضارة مثل الشعور بالإغماء أو الدوار الناجم مباشرة عن الدواء أو أي تغيير في الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم في الأسابيع الأربعة الماضية.

يجب اتباع الاحتياطات الروتينية ؛ مثل الكثير من السوائل قبل وبعد عملية نقل الدم ، ووجبة صحية قبل التبرع ، واتباع نظام غذائي غني بالحديد بعد ذلك. تجنب النشاط البدني الشاق أو رفع الأثقال لمدة خمس ساعات تقريبًا. في حالة شعورك بالدوار ، استلق مع رفع قدميك حتى يمر الشعور. يجب على كل شخص يتبرع بالدم بما في ذلك مرضى ارتفاع ضغط الدم اتباع هذه القواعد.

لمزيد من المناقشة ، اقترحت بعض الدراسات القائمة على الملاحظة أن التبرعات المنتظمة بالدم قد تكون مرتبطة بانخفاض ضغط الدم في ارتفاع ضغط الدم على الرغم من أن الأدلة أولية.

بالنظر إلى بعض الاستثناءات ، يمكن للمرضى الذين يتناولون الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم التبرع بالدم دون أي خوف.

أمور مهمة يجب معرفتها قبل التبرع بالدم وبعده



يعتبر التبرع بالدم أمرًا بسيطًا وآمنًا لمعظم الناس ، ويجب أن يوافق المتبرعون المحتملون عادةً على التبرع بدمائهم. يقوم الطبيب بفحص جسدي على المتبرعين المحتملين. يتم فحص دمهم بحثًا عن العدوى ، بما في ذلك التهاب الكبد الفيروسي والإيدز ، والتي يمكن أن تنتشر عن طريق التبرع بالدم.