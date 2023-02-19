تعديل تشكيل مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس.. اعرف التفاصيل

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن صدور قرار مجلس الجامعة بتعديل تشكيل مركز إعداد القادة بالجامعة.

وكشف "مندور" عن تشكيل المركز والذى جاء كالتالى: الدكتور محمد غنيم مديراً للمركز، الدكتورة مناى شاهين نائب مدير المركز لشئون الأنشطة الطلابية، كما شمل القرار تعيين الدكتور محمد صلاح نائباً لمدير المركز لشئون المقر.

وفى سياق متصل، استقبل اليوم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد صلاح رئيس قسم النظريات والتطبيقات والجمباز والعروض الرياضية، ومنسق الأنشطة الطلابية بكلية التربية الرياضية لتسليمه القرار مُتمنياً له التوفيق والسداد فى المهمه الموكله إليه، كما استقبل كل من الدكتور محمد غنيم والدكتورة مناى شاهين لتسليمهما قرارى التجديد موجهاً الشكر لهما على مجهوداتهما الفترة الماضية وما تم تحقيقه من نجاحات.

جدير بالذكر أن مركز إعداد القادة بالجامعة قد أُنشأ عام 2018 تم خلالها تنظيم 26 معسكرا لقادة المستقبل تَدرب خلاله أكثر من ثلاث آلاف طالب وطالبة، كما قام المركز بتنظيم 68 نشاطا فى كافة المجالات وتضمنت الأنشطة العديد من الندوات الثقافية والدينية والأنشطة الاجتماعية كالشطرنج والقائد المثالى، والأنشطة العلمية كدورى المعلومات، والأنشطة الرياضية كالفقرات الرياضية والجوالة، وكذلك الأنشطة الفنية مُتمثلة فى الورش الفنية واكتشاف المواهب.