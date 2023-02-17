انطلاق المؤتمر الـ5 لمكاتب الإبداع التكنولوجى فى جامعة القناة 26 فبراير

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، تنظيم مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة المؤتمر السنوى الخامس تحت عنوان "دور ريادة الأعمال والتكنولوجيا فى حل مشاكل المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية من الصناعة"، على مدار يومى 26 و27 فبراير بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال بجامعة قناة السويس ومحافظة الإسماعيلية، وتوفير مساحة لهم لعرض ابتكاراتهم أمام العديد من رجال الأعمال والمستثمرين فى الصناعة ورواد الأعمال، ما يوفر لهم فرص لتطوير وتسويق مشاريعهم بشكل فعال.

يأتى المؤتمر بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتورة ماجدة إبراهيم مدير مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة.

ويستضيف المؤتمر أبرز الشخصيات فى عالم ريادة الأعمال بمصر والدول الأخرى، وكذلك يضم أكبر رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات ومديرى الحاضنات فى تخصصات مختلفة.