انهيار أجزاء من عقار فى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة بحرى بالإسكندرية، انهيار أجزاء من سقف عقار قديم خال من السكان، بسبب سوء الطقس خلال الفترة الماضية وشدة الأمطار دون وجود إصابات.

البداية تبلغ لقسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، بانهيار أجزاء من عقار فى شارع البلقاني متفرع من سيدى ياقوت بمنطقة بحرى بالاسكندرية، وبالمعاينه تبين أن العقار قديم خال من السكان ولم يسفر عن ايه اصابات تم تحرير محضر بالواقعة واخطار حى الجمرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أنه تمكنت قوات الحماية المدنية من إخراج شخصين من أسفل حطام انهيار عقار القباري غرب الإسكندرية المنهار، حيث توفى أحدهما خلال تلقى العلاج بينما تم نقل الآخر إلى المستشفى من أجل إنقاذه بعدما تم إسعافه بشكل أولي فور خروجه.

بدأت الواقعة حين تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا بانهيار عقار بمنطقة القباري دائرة مينا البصل غرب الإسكندرية، بعد عصر اليوم، حيث تواجد أفراد العقار في الخارج عدا شخصين وقعا تحت حطام العقار، وجرى البحث عنهم، من قبل قوات الحماية المدنية.

وجاءت أسماء الضحايا فى الحادث هم:

- أحمد عبد الحميد، 67 سنة، توفي أثناء تلقي العلاج.

- محمد إبراهيم، 48 سنة، مصاب تم نقله إلى المستشفى.