المشدد 6 سنوات لنجار يعمل فى تجارة الهيروين ببورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 من شهر ديسمبر عام 2022 بدائرة قسم الجنوب ثاني بمحافظة بورسعيد، حيث أحرز "م. ك. م" والمحبوس على ذمة القضية ويبلغ من العمر 20 عامًا يعمل نجار، جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

وثبت من الشاهد بالقضية، أنه تم ضبطه وتفتيشه بإذن من النيابة العامة عُثر بحوزته على 80 لفافة ورقية لجوهر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر باحراز المادة المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المخدرة المضبوطة عباره عن 80 لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وتزن 23 جراما.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد علي المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة قدرها 100 ألف جنيهًا، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية.