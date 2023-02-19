نص تحقيقات واقعة مقتل شاب على يد ابن عمه فى عزاء والده ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

حصل "اليوم السابع"، على نص التحقيقات، في واقعة مقتل شاب على يد ابن عمه داخل سرادق عزاء والده، والتي تنظرها محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 6 من شهر 9 عام 2022 بدائرة قسم الضواحي، وقام خلالها المتهم "ع. م. ا. م" بقتل ابن عمه، والذي يبلغ من العمر 22 عاما ويعمل سماك ويقيم بمنطقه الابوطي، وذلك داخل سرادق عزاء والد الأخير.

وخلال أحداث الواقعة، قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بيد ابن عمه، على خلفية خلاف سابق بينهما، وأعد لذلك القصد سلاحاً أبيض عبارة عن مطواة، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفاً تواجده فيه، وهو سرادق عزاء والد المجني عليه، وما أن ظفر به حتى باغته وكال له عدة طعنات بالسلاح الأبيض، استقرت تلك الطعنات بمنطقتي الصدر والفك، فأحدث الإصابات التي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله، كما أحرز جوهرًا مخدرًا الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا عبارة عن مطواة.

وأكد الشاهد الأول، أنه حالة تواجده بسرادق عزاء والد المجني عليه حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه تطورت إلى شجار، قام إثرها المتهم وعاد مرة أخرى حيث يتواجد المجني عليه محرزًا سلاحًا أبيضًا مطواة وتوجه صوبه وانهال عليه طعنًا بالسلاح الأبيض، وما أن ظفر به حتى كال له عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة من جسده وأودت بحياته في الحال، وتوافقت شهادة 5 شهود آخرين بما جاء في شهادة الشاهد الأول .

وثبت من تقرير الطب الشرعي، أن الإصابات المشاهده بجسم المتوفى هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة قطعية وطعنية حدثت من جسم صلب ذو حافه حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه وجائزة الحدوث من مثل المطواة المرسله، والإصابات جائزة الحدوث في تاريخ معاصر لحدوث الواقعه، وفي مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة وتعزى وفاة سالف الذكر إلى الإصابة الطعنية المشاهدة بالصدر، وما صاحب ذلك من قطع للرئة اليسرى والقلب، وصاحب ذلك نزيفاً حادًا أدى إلى حدوث صدمه نزيفية غير مرتجعة، أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، والوفاة جائزة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة، والبصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوث والمأخوذة من مسح مطواة قرن غزال هو خليط يتكون من البصمه الوراثية للمجني عليه، وثبت كذلك أن عينتي الدم والبول الخاصتين بالمتهم وردت نتيجه تحليلهما ايجابية لجوهر الحشيش.

وثبت بتقرير الفحص الفني لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع للادارة العامة للمساعدات الفنية بمنطقة القناة وجود ثلاث قطع مرئية ثابت بالمقطع الثاني وجود شخص قادم من الجهة الخلفيه اليسرى يركض وهو المتهم، وأثناء ذلك ظهر شخص آخر وهو المجني عليه يركض باتجاه ذلك الشخص، وتقابلا أمام إحدى السيارات وتشاجرا لمده 10 ثواني، حتى سقط المجني عليه وفر المتهم هاربا.

وتستكمل محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل نظر القضية، وذلك يوم 12 من شهر مارس القادم، وذلك للاستماع إلى شهود الإثبات في الواقعة.