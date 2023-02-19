اليوم السابع
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السيطرة على حريق مخبز بقنا دون خسائر فى الأرواح

الأحد، 19 فبراير 2023 09:26 ص
السيطرة على حريق مخبز بقنا دون خسائر فى الأرواح سيارة إطفاء - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب فى مخبز بشارع بور سعيد فى مدينة فرشوط شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة فرشوط يفيد نشوب حريق فى مخبز لإنتاج الخبز السياحى وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، فيما يجرى معرفة أسباب الحريق.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، دون خسائر فى الأرواح.
 
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأحد، من العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق الصحراوى، بالقرب من قرية المراشدة شمال محافظة قنا.
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة الوقف يفيد العثور على جثة شاب ملقاة على جانب الطريق بالقرب من قرية المراشدة بقنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجناة.
 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تم تكليف وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة.
 
 

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