افتتاح معرض "أهلا رمضان" بفرشوط في قنا لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. صور

قنا صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، معرض "أهلا رمضان" بمدينة فرشوط، لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة، رافقه أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والنائب محمد عزت القاضي، والنائبة سحر صدقي، عضوا مجلس النواب، والعميد تامر النجار، مدير مباحث التموين، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وحافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط.

وقال محافظ قنا، إن معرض "أهلا رمضان" بمدينة فرشوط يعد المعرض الثالث الذي يتم افتتاحه بمحافظة قنا خلال الأسبوع الجاري، بعد معرضيّ مدينتي قوص و قنا، ضمن سلسة من معارض "أهلا رمضان" البالغ عددها 10 معارض، والتي من المقرر افتتاحها تباعاً خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنه، وزير التنمية المحلية، بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف الداودي، أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية الأساسية، والسلع الاستهلاكية من اللحوم والزيوت والأرز والسكر والمكرونة والشاي والدقيق وغيرها من السلع الأساسية والضرورية، مشيرًا إلى الجهود المتواصلة التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة وتنافسية عن مثيلاتها في السوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية لهم، موجها بضرورة زيادة الكميات المعروضة من السلع، خاصة التي يزداد عليها الطلب مثل اللحوم والزيوت والبيض والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية بما يتناسب مع حجم الاستهلاك لاستيعاب الإقبال الكبير من أبناء المدينة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية.