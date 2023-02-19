السجن 3 سنوات لـ3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "خ.ع" و"م.ع" و "ا.ص"و "ا.ص"، بالسجن 3 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بالتعدى على المجنى عليه "ا.ش"، وإحداث عاهة مستديمة لها بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده تعدى المتهمون عليه بالضرب محدثين إصابته، بسبب خلافات بينهما، مما تسبب له فى عاهة مستديمة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم" م ش.م" ، عامل ومقيم مركز طهطا، بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل المجني عليها "س.ن"، بأن تعدى عليها بعصا وخنقها بقطعة قماش، بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغا بالعثور على جثة المجنى عليها فى مسكنها، أثر التعدى عليها بعصا وظهور آثار خنق بالرقبة، وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات، أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، حيث قام توجه إلى مسكن المجنى عليها، وتعدى عليها بالضرب بعصا في أماكن متفرقة بجسدها، ثم خنقها بقطعة قماش، وعندما تأكد من وفاتها فر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.