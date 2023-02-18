السجن 13 سنة لعامل و10 سنوات لآخر بتهمة الاتجار فى الشابو وإحراز سلاح بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت المعلومات لضباط المباحث مفادها أن المتهمين يقومان بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائهما والمتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح ناري بحوزة المتهم الأول وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

وكانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم "م.ا.م" عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت المعلومات لضباط المباحث مفادها أن المتهم يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة الحشيش وترويجه على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.