الزراعة والصيد يتصدران قائمة الأكبر مساهمة في النشاط الاقتصادي

كتب مدحت عادل

أظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2022، مجموعة الأنشطة التي سجلت أكبر نسبة مساهمة في النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة.

وحقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشاط 5.325 مليون مشتغل (4.683 مليون ذكور، 642 ألف إناث) بنسبة 18,9٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.016 مليون مشتغل (3.412 مليون ذكور، 604 آلاف إناث) بنسبة 14,3٪ من اجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين في نشاط التشييد والبناء 3.974 مليون مشتغل (3.946 مليون ذكور، 28 ألف إناث) بنسبة 14,1٪ من إجمالي المشتغلين.

وبلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.543 مليون مشتغل (3.238 مليون ذكور، 305 آلاف إناث) بنسبة 12,6٪ من إجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين 2.620 مليون مشتغل (2.596 مليون ذكور، 24 ألف إناث) بنسبة 9,3٪ من إجمالي المشتغلين.