رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة يتفقد زراعات القمح فى الغربية.. صور

الغربية مصطفى عادل

قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن القيادة السياسية تولي كل الاهتمام بالفلاح المصري من خلال دعمه في زراعة محصول القمح الاستراتيجي والمضي قدما نحو الأكتفاء الذاتي منه.

جاء ذلك خلال مروره على عدد من حقول القمح بمحافظة الغربية، رافقه خلالها الدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

وأكد "ابو شادي" أن هناك توجيهات من السيد القصير، وزير الزراعة، بتقديم الدعم الكامل للمزراعين لمحصول القمح، خاصة الدعم الفني والتوعيه من مخاطر الأمراض وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة المحصول في كل مراحل النمو.

وأوضح أن زيارة رئيس قطاع الخدمات بالوزارة لتطبيق وحصر كافة الزراعات الخاصة بمحصول القمح، وتطبيق سجل 2 خدمات الخاص، مشددا علي تطبيق السجل علي الطبيعة ومراجعته علي مدار اليوم .

وشدد "الشناوي" خلال اجتماعه مع مديري العموم بجميع مراكز ومدن المحافظة علي ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني وتقديم الدعم الفنى للمزراعين ،من خلال فتح قنوات اتصال بهم حقيقية وتقديم كافة الدعم الفني والتوعية بالإصابات الحشرية والمراضية التى تهدد المحصول فى كل فترات عمر النبات، وطرق مكافحتها المُثلى، والإجراءات العاجلة التي ينبغي اللجوء إليها لحل أي عراقيل تهدد إنتاجية المحصول .



رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة يتفقد زراعات القمح فى الغربية



رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة يتفقد زراعات القمح