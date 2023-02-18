‫"الزراعة" تتفقد الجمعيات الزراعية بسوهاج وتتابع عمليات الحصر وتدقيق مساحات القمح

تفقد الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زراعات محصول القمح، والزراعات الشتوية بمحافظة سوهاج.

وقال عيسى، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة، والمرور الدائم على الحقول والتواصل مع المزارعين ومتابعة عمليات تدقيق المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة وعلى رأسها القمح.وشملت الزيارة، تفقد عددا من الجمعيات الزراعية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ التكليفات وسير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بدعم المزارعين، والتيسير عليهم، وتوزيع الاسمدة ومستلزمات الانتاج الزراعي.