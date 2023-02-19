اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 فبراير 2023 01:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: المرور على التجارب البحثية بمحطة البحوث الزراعية بالجميزة

الأحد، 19 فبراير 2023 12:19 م
الزراعة: المرور على التجارب البحثية بمحطة البحوث الزراعية بالجميزة تفقد محطة البحوث الزراعية بالجميزة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزيه للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، محطة البحوث الزراعية بالجميزة، بحضور الدكتور محمد الغنيمي مدير المحطة الإقليمية بوسط الدلتا، والدكتور فتح الله حسن مدير محطة البحوث الزراعية بالجميزة.
 
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتواصل مع الباحثين، وتفقد العمل بالمحطات البحثية، ومتابعة البحوث التطبيقية.
 
وشملت الزيارة تفقد المرور على التجارب البحثية والمحاصيل والاكثارات للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح الشعير البصل ومحاصيل الاعلاف والمحاصيل السكرية.
 
كذلك تم الاطمئنان علي الحالة العامة لجميع المحاصيل والاستغلال الامثل للمساحات ورفع كفاءة الأصول بالمحطة.
 
 

الزراعة

القمح

الشعير

البصل

محاصيل الاعلاف



الموضوعات المتعلقة

‫الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الزراعة بحظر نقل الأقطان بين المحافظات

الأحد، 19 فبراير 2023 10:30 ص

رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة يتفقد زراعات القمح فى الغربية.. صور

الأحد، 19 فبراير 2023 10:20 ص

الزراعة والصيد يتصدران قائمة الأكبر مساهمة في النشاط الاقتصادي

الأحد، 19 فبراير 2023 01:00 ص

الزراعة لـ"التاسعة": نوفر جميع الموارد واحتياجات الفلاح لزيادة قدرته الإنتاجية

السبت، 18 فبراير 2023 11:03 م

الزراعة: 271 مركز تجميع ألبان مطورا فى جميع المحافظات لخدمة المواطنين

السبت، 18 فبراير 2023 07:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة