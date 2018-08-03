صور.. وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان محطة البحوث الزراعية بالجميزة مركز السنطة

الغربيه محمد طارق

تفقد الدكتور عز الدين ابو ستيت وزرير الزراعة والاستصلاح الزراعى واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية محطة البحوث الزراعية بالجميزة مركز السنطة المقامة على مساحة 500 فدان.

وذلك للتعرف على انشطة وبرامج المحطة البحثية للانتاج الزراعى المتمثل فى بحوث الذرة الشامية والارز والبقول والتكثيف المحصولى وقسم بحوث القطن ومحطة بحوث الغربلة ومتابعة عملية انتاج تقاوى محصول القمح وقسم الانتاج الحيوانى والداجنى وانتاج التقاوى عالية الجودة التى تساعد فى زيادة المحصول مما يحد من الاستراد وزيادة دخل المزارعين .

بدأت جولة التفقد بتفقد محطة غربلة القمح ومحطة اعداد وتجهيز تقاوى الذرة الشامية وثلاجة التخزين وحق انتاج الذرة الهجين وحقل الزراعة المكثفة ومحطة الانتاج الحيوانى والداجنى ، وخلال التفقد قدم وزير الزراعة والاستصلاح الزراعى الشكر لمحافظ الغربية على اهتمامة الدائم بالمزراعين وعلى متابعتة المتميزة لمحطة البحوث الزراعية لما لها من دور كبير فى تنمية الانتاج الزراعى مؤكدا أن الحكومة المصرية متمثلة في قطاع وزارة الزارعة تسعى إلى تحقيق طفرة في كافة الأصعدة على مستوى معامل البحوث الزراعية للمساعدة فى تحقيق الأمن الغذائى المصرى.

كما أشار وزير الزراعة ان الدولة تولى اهتماما كبير بزارعة الأرز والقطن وباقي التقاوي والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تعد أمن غذائي لكافة أبناء الوطن .

كما قدم اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية خلال التفقد الشكر للدكتور عز الدين ابو ستيت وزرير الزراعة والاستصلاح الزراعى على زيارتة لمحافظة الغربية وعلى زيارته لمحطة البحوث بالجميزة لما لها من دور كبير فى زيادة الانتاج الزراعى والحيوانتى .

كما اشار محافظ الغربية الى انه سوف يتم انشاء مجتمعات عمرانية متكاملة يضم كافة المجالات زراعية وصناعية وتعليمية عند تخصيص الظهير الصحراوى للمحافظه ، وطالب محافظ الغربية القائيمن على محطة البحوث بتنظيم دورات تدريبية للمزراعين للتعرف على التقاوى عالية المحصول وكيفية زراعتها .

حضر الجولة المهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه مدير الادراة المركزية لشئون مكتب المحافظ والدكتور فتحى ندا عضو مجلس النواب والمحاسب علي بيومي وكيل الزارعة والدكتور حاتم انور وكيل وزارة الطب البيطرى واللواء ممدوح هجرس رئيس مجلس مركز ومدينة السنطه